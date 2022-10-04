Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesinde Nisan ayında yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya giren saldırgan eline aldığı tabancayla “Mesut kim?” diyerek rastgele içeriye ateş açtı. Sorular sorup rastgele ateş açan saldırgan kafede bulunan müşterilere dehşet yaşattı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplara karışırken, müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı.

KURYE KILIĞINDA İÇERİYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu. İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve “Mesut kim” diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KAFETARYADA DEHŞETİ YAŞATTI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.

Ümraniye’de araç sürücüsü motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı, serbest kaldı: Saldırganı annesi bile engelleyemedi Ümraniye’de trafikte araç sürücüsü ve motosiklet kullanıcısı arasında yol verme kavgası yaşandı. Araç sürücüsünü yanındaki annesi engellemeye çalışsa da motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Olay ani saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Yaralanan Berk D. saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Ben hastaneden taburcu olmadan, bıçaklı saldırgan serbest bırakılmış” dedi.