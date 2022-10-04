Türkiye Gazetesi

Marmara'da beklenen büyük deprem konusunda sürekli uyarılarda bulunan uzmanlar, açıklamalarına devam ediyor. Dün gece yarısı Marmara Denizi'nde bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İTÜ Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Avcılar ve Silivri ilçelerinde de hafif hissedilen ufak çaplı depremin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, net uyarıda bulundu. "Küçük ama yeri bakımından önemli" diyen Görür, bölgede 7.2 şiddetinde deprem beklediklerini ifade etti.

"MARMARA'DA 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizi'nde minimum 7.2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Muğla Köyceğiz'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden de hissedildi.