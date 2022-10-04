Türkiye Gazetesi

Zehir tacirlerine yurdun hiçbir noktasında geçit verilmiyor. Gerek emniyet gerek ise İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarla zehir tacirleri tabiri caizse torbacılara adeta büyük darbeler vuruluyor. İnsanları zehirleyenlere darbe vurulan yerlerden biri de bu kez Antalya oldu. Sahil bölgesindeki turistik yerlerde piyasaya sürülecek uyuşturucu bilgisi alan ekipler hareket geçti.

Antalya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube JASAT timlerince yapılan çalışmalar bünyesinde S.T.Ö. isimli şahsın sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirip A4 kağıdına emdirerek Antalya sahil bölgesindeki turistik tesislerde piyasaya süreceği bilgisinin alan ekipler düğmeye bastı.

BİNLERCE HATTA MİLYONLARCA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince, şüphelinine kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 15 bin adet A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu maddesi 3 milyon 840 bin kullanımlık, 1.5 kilogram skunk, 200 gram metamfetamin,5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1,5 litre A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 34 MİLYON LİRA

Yakalanan uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa değeri 384 milyon Türk Lirası olarak belirlenirken, olayla ilgili yakalan S.T.Ö. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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