Türkiye Gazetesi

'Başka ülkede yaşayamam' dedirten bir haber var karşınızda... Antalya Kepez'de satılan yeni ev sahibinin ricasını kırmayarak kirasını hiç aksatmadığı halde evden çıkan vatandaş adeta ortada kaldı. Ev eşyalarını yanına alıp parkta yaşamaya başlayan adam, ''Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum. Ben ev istemiyorum. İşlere başvurdum, ikametgah istiyorlar" sözlerleriye yetkililere çağrıda bulundu. Söz konusu kiracı adamın davranışı, çevredeki vatandaşları hem şaşırttı, hem de takdirini topladı.

ÇOCUKLARINI AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN EVİNE GÖNDERDİ

Daha önce 2 çocuğunu ayrı yaşadığı eşinin yanına gönderen Dalmış, kendisinin baktığı diğer çocuklarını da yaşadığı durumu görmemesi için eşinin yanına gönderdi. Mide kanserini yenerek 2 yıldır inşaatlar çalışan Dalmış, park içerisinde eşyalarının yanında kalarak kendisine uzanacak olan yardım elini bekliyor.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Yaşadıklarını anlatan Dalmış, "Mide kanseri tedavisi gördüm. Çok şükür yavaş yavaş hastalığımı atlattım. Bel ağrım var. Biraz yokluk görünce aile düzenim bozuldu. Eşim ayrıldı, şuan da ayrıyız. Çocuklarıma hep ben bakıyorum. 4 çocuğum var. Herkes ne kadar iyi baktığımı iyi biliyor. Çocuklarım benim her şeyim. Ben sadece içerisinde tuvalet banyosu olan bir oda istiyorum. Ben ev istemiyorum. İşlere başvurdum, ikametgah istiyorlar" sözlerine yer verdi.

KİRASINI HİÇ AKSATMADI

Kendisine yardım elinin uzanmasını bekleyen Dalmış, "Evin nerede olacağı fark etmez. Yanımda kalan çocuklarımın birisi 4 yaşında diğeri ilkokul 2. sınıfa gidiyor. Ben kiramı ödüyordum, kimse bana kirasını ödemedi diyemez. Evim satıldı, 2 ay beni idare ettiler. 3-5 parça eşyam vardı. Bunlar da giderse ben biterim. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Benim tek istediğim çocuklarım ile birlikte olmaktır. Çocuklarım bu durumu görmesin. 3 gündür çocuklarımı göremiyorum. Kimseden para pul istemiyorum tek isteğim bir odadır" dedi.

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