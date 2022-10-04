Türkiye Gazetesi

26 Eylül'de sosyal paylaşım sitelerine düşen ve gündem olan skandal görüntüler, İzmir'in Çiğli ilçesinde kaydedildi. Görüntülerde, içki sofrasında oturan Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz'ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği, olayı videoya alan kişinin ise İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği görüldü. İşçi oldukları belirtilen şüphelilerin söz konusu görüntüleri yaklaşık 1 ay önce evde çektikleri, İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra bu videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

'HATIRLAMIYORUZ' DEDİLER

Büyük tepki toplayan skandal görüntülerin sosyal medyada gündem olması ile birlikte ekipler harekete geçti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Çoban ile Mert Atakan Durmaz'ın adreslerini tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.