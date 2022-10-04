Türkiye Gazetesi

Beykoz'da yaşanan ilginç anlar görenleri hayrete düşürdü. Herkes gibi sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş oltasını çıkardı ve denize attı. Ardından beklmeye koyulan vatandaş bir süre sonra oltayı çekmek istedi. Oltayı çektiğinde ise ucuna takılan şeyi gördüğünde şoke oldu çünkü normal bir balık değil de köpek balığı takılmıştı oltasına.

YAVRU KÖPEK BALIĞI TAKILDI

Denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçının oltaya çekmekte güçlük çektiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların da merakla çıkmasını beklediği oltaya köpek balığının takıldığı görüldü. Kıyıya çıkarılan köpek balığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşın oltayla tuttuğu köpek balığını kıyıya çıkardığı görülüyor.

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