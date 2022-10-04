Türkiye Gazetesi

Bolu’da Gölköy Barajı Göleti’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Onlarca balığın öldüğü bölgeye Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gelerek numune aldı. Ölü balık ve sudan alınan numuneler laboratuvara götürülerek inceleme yapılacak. Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını bilmediklerini söyleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Şu anda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız." dedi.

“TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, "Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin Bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem. Ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz. Ama tedbirli olmakta fayda var." diye konuştu.

BOLU’DA ZEHİRLENME VAKALARI

Bolu geçtiğimiz haftalarda da merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi ölmüş, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Hastalardan 115'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerden iyi haber bekleniyor. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor.

Endişeye sebep olan görüntüler;



1 kişi ölmüş, 148 kişi hastanelik olmuştu: Yuva köyünde zehirlenmelerin nedeni belli oldu Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyunu içen 1 kişi ölmüş, 148 kişi zehirlenmişti. Tedavi gören baz vatandaşlar üzerinde tetkikler yapıldı ve çalışmalarda hayvansal atıklardan insanlara bulaşan VTEC isimli bakteri tespit edildi.