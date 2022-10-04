Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 80 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasının kafasına bastonuyla vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KOCASININ ELİNDEKİ BASTONU KAPIP KENDİNİ SAVUNDU

Olay 27 Eylül günü Seferihisar Doğanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile karısı M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kocasının kafasına vurdu. Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, yaşlı adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fahri Aykaç'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski kocasını öldüren kadın daha sonra aynı silahla canına kıydı Çorum'da bir süre önce boşandığı kocasının evine giden kadın cinayet işledi. Kavga ettiği eski kocasını öldüren kadın daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

Babası ve kardeşiyle bir olup kocasını öldürdü Gaziantep'te yaşayan Halil Ağbaş, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Korkunç cinayete karısı da ortak oldu.

Korkunç cinayet 25 yıl sonra ortaya çıktı: Önce kocasını sonra kızını öldürüp üst üste gömdü Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı. H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. 75 yaşındaki H.T ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.