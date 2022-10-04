Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da bir marketten alışveriş yaptığı sırada iddiaya göre arkadaşı ile şakalaşmaya başlayan 27 yaşındaki Resul I. marketin giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kırılan kapıdaki cam parçaları gencin vücuduna girerek ağır yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ ANLAR KAMERADA

Resul I.'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Cami Kebir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Şaka ölümle bitti Karnına cam parçası saplanan genç hayatını kaybetti

Öte yandan Resul I.'nın market içerisinde arkadaşıyla birbirini kovaladığı ve kapıya çarparak yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

4 arkadaşın silah şakası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç öldü Esenyurt’ta 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, 3 arkadaşı ile evde şakalaşırken, silahın ateş almasıyla hayatını kaybetti. 3 şüphelinin vurulan arkadaşlarını dışarıda yaralanmış süsü vermek için olay sonrası apartman dışına çıkarttıklarını tespit edildi. 3 şüpheliden biri olan ve arkadaşlarının ifadeleri kapsamında silahın elinde olduğu söylenen genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük çocuğun şakası hastanede bitti: Sınıfa getirdi 4 öğrenci hastanelik oldu Hafta başında milyonlarca öğrenci okula başladı. Kocaeli’de 5. Sınıf öğrencisi sınıfta şaka yapmak istedi. Yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıkınca onlarca öğrenci etkilenirken 4 çocuk hastanelik oldu.