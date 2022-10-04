Türkiye Gazetesi

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bu yıl Ağustos ayında 288'incisi düzenlenen Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'ne 615 güreşçi katılmıştı.

Finalde Cengizhan Şimşek ile Nedim Gürel karşılaşmış, kıran kırana geçen geçen mücadelede altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek olmuştu.

GÜREŞ AĞALIĞINI 1 MİLYON 17 BİN LİRA BEDELLE KAZANDI

Çardak Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığını, iş insanı Mesut Öner ile yarışan eski ağa Seyhan Aslan 1 milyon 17 bin lira bedelle kazanmıştı.

Güreş Ağası Seyhan Aslan, Çardak Belediyesi’ne güreş ağalığı ödemesini yapmak için 1 milyon 17 bin lirayı davul zurna eşliğinde katıra yükleyerek getirdi. Aslan, ağalık parasını başkanlık makamında Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci’ye teslim etti.

Eşek sırtında çuvalla para getirip belediye başkanına teslim etti!

Güreş ağasından paraları teslim alan Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, “Çok değişik mizansen bir olay oldu. Belki Türkiye’de ilk defa böyle bir olay oldu ama buradaki amaç bazı dedikoduların önüne geçmek ve Çardak güreşlerini gerçekten bütün Türkiye ye tanıtmak, asıl amacımız bu. Çardak Güreşleri gerçekten çok önemli, şu andaki duruma göre Çardak güreşleri Türkiye genelinde yapılan güreşler arasında 3’üncü sırada ben güreş ağamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"AĞALIK VERMEKLE OLUR"

Güreş Ağası Seyhan Aslan ise, “Bu yıl benim final yılımdı. 3’üncü yılımda altın kemerin sahibi oldum. 4’üncü yılımda yine ağalık yarışında 1 milyon 17 bin lira gibi yüksek bir rakamla güreş ağası seçildim ve şu an Belediye Başkanımıza sizlerin önünde emaneti temsil ettim. Bazı dedikodular yapıldı, bu süreçte ben sadece ona üzüldüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ben ağalık vermekle olur diyor ve vermeye de devam ediyor ve vermeye de devam edeceğiz. Biz çardağı seviyoruz hakikaten güreşi de seviyoruz. Ata sporuna kim destek veriyorsa onları da seviyoruz. Yani pehlivan da bizim, cazgırda bizim güreşçi de bizim, ağa da bizim, hepsi bizim arkadaşımız dostumuz. Yok, ağalar para vermezmiş. Yok böyle bir şey para vermeyen ağa olmaz” diye konuştu.

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