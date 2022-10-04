Türkiye Gazetesi

Çayyolu'nda eğlenmeye gelen bir grup, istek şarkılarını bilmeyen Onur Şener'i boğazından cam parçasıyla ağır yaralayarak ölümüne neden olmuştu.

KAMUDA MÜFETTİŞ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Şener'in katil zanlısı İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Birbirini suçlayan zanlılardan İlker Karakaş ile Ali Gündüz'ünn kamuda müfettiş, Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu iddia edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin ilk açıklama geldi.

'İDARİ GÖREVLERİ BULUNMUYOR'

Açıklamada, İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün iş müfettişi olarak atandığı, herhangi bir idari görevi bulunmadığı belirtildi.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetinde şüphelilerden 3 kişi tutuklandı, 2 şüpheli kadın serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin birbirlerini suçladığı ifade edildi.

İstek parça yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti ortaya çıktı! Ankara’da bir eğlence mekanında dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani istedikleri şarkıyı söylemediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’e cam şişelerde saldırdı. Kırılan cam şişeler müzisyenin boynuna saplanırken, Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşi cinayetin ardından Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler gündem oldu.

Ankara'da bir müzisyen istek şarkıyı bilmediği için öldürüldü Ankara'da bir mekandaki 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Ş.’yi öldürdü.