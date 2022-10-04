Türkiye Gazetesi

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir kişi kendini ağaca asarak canına kıydı. Olay, Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GÜN ÖNCE DE AYNI YERDE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Türkdemir'e (40) ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkdemir'in 3 gün önce de aynı yere gelerek kendisine zarar vermeye çalıştığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze töreninde kan aktı! Mezarlıktaki tartışma kavgaya döndü, tüfekle ateş açtı Mersin’in Tarsus ilçesinde mezarlıkta akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mezarlıkta hüzne boğan kare: Cenazemizi bulduğumuz için seviniyorduk Asrın felaketi Marmara Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti ama acılar hala taze. 17 Ağustos 1999 depreminde yakınlarını kaybeden Furuncu ailesinin acısı büyük. Aynı aileden 8 kişiyi toprağa veren Ali Sadık Furuncu, " Düşünebiliyor musunuz, cenazemizi bulduğumuz için seviniyorduk " dedi.