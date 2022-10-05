Türkiye Gazetesi

Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkında saat 23.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 48 yaşındaki Koray Yüksel parkta bulunan köpeklere kötü davrandığı öne sürülen bir grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan arbedede bir kişi yerde bulduğu cam şişe ile Koray Yüksel’i boğazından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

48 yaşındaki adam boğazından aldığı darbe sonrasında yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde meydana gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in ameliyata alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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