Türkiye Gazetesi

Yalova’da insanların duygularını sömürerek dilenen erkek şahsın üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı. Vatandaşlardan para isteyen dilenci Yalova Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda kıskıvrak yakalandı. Dilencinin üzerinden çıkan para say say bitmedi. Üzerinde yüklü miktarda para bulunan dilenci tutuklandı, paralarına ise el konuldu.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 12 BİN TL PARA ÇIKTI

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde Cevdet Aydın Parkı içerisinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 12 bin TL para çıktı. Yalova’da ilk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını ve kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemesini rica ediyoruz” diye konuştu.

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