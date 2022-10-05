Son dakika haberinin Ayrıntılar geliyor....
Son dakika haberi.. Kadıköy'de feci kaza! Toprak kayması sonucu 1 işçi toprak altında kaldı
05.10.2022 - 15:45 | Son Güncelleme: 05.10.2022 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de inşaatta toprak kayması sonrası bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Son dakika,Kadıköy,
917328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/917328.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Diyabete çare oluyor, astımı kesiyor… Ancak dikkat: Çekirdeğiyle sakın yemeyin! Bağırsakları tıkıyor, ameliyata kadar götürüyor
- Yaşlanmayı geciktiriyor, ölü hücreleri yeniliyor… Burnumuzun dibindeki şifa deposu besinleri evinizden eksik etmeyin
- Padişah fermanıyla formülü yasaklanmıştı: Yıllar sonra yeniden ortaya çıkarıldı