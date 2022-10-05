Türkiye Gazetesi

Yarın kandil mi? 7 Ekim ne kandili? 2022’nin son günlerine girilirken dini günler takvimine göre kandil günleri araştırılıyor. Yılın son kandil gecesi olan Mevlid Kandili gündemde olan konulardan birisi oluyor. Mübarek kandil gecelerinde dualar ve ibadetler ediliyor. Rebiülevvel ayının gelmesiyle birlikte yarın kandil mi sorusunun cevabı da sorgulanıyor.

YARIN KANDİL Mİ?

Diyanet takvimine göre 7 Ekim Cuma kandil günü olacak. Mübarek Mevlid Kandili idrak edilecek.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri, okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece, Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp, okurlar, anlatırlardı. Bütün Müslümanlar da, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak kutlamakta, her yerde mevlid kasideleri okunarak Resulullah efendimiz hatırlatılmaktadır. Erbil sultanı Ebû Sa'îd Muzaffer-üd-dîn Kükbûrî bin Zeyneddîn Alî, mevlid gecelerinde şenlikler yapar, ikram ve ihsanlarda bulunurdu.

MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.

2022 Mevlid Kandili tarihi! Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Bugün Mevlid Kandili mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün Mevlid Kandili mi sorusunun cevabı merak araştırılıyor. Kadir Gecesi’nden sonraki en kıymeti gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili’nde dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi.