Türkiye Gazetesi

Bayındır Hastanesi, sosyal medyaya yansıyan skandal görüntülerin ardından açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada yaşananların kabul edilemeyeceği ifade edilirken, videodaki sağlık çalışanının işine son verildiği belirtildi.

Bayındır Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:



Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz.

31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından Hastane Yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür.

Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bayındır Sağlık Grubu olarak yaşanan bu son derece müessif hadiseye dair hukuki sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.