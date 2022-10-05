Türkiye Gazetesi

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.

Antalya'da zehir tacirlerine ağır darbe! 384 milyon liralık uyuşturucu maddeleri ele geçirildi Antalya'da zehir tacirlerinin 3 milyon 840 bin kullanımlık uyuşturucu maddesini turistik tesislerde piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düğmesine bastı. Operasyonda piyasa değeri 384 milyon lira olan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yine uyuşturucu yine dehşet! Genç adam sokak ortasında kendini ateşe verdi Beyoğlu’nda bir genç kendini ateşe verdi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir vatandaş, “Her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu” dedi.

Uyuşturucu kullanımı 10 yaşa kadar düştü Madde bağımlılığı giderek artıyor. Uzman Dr. Mustafa Danışman “Çocuğunuzun uyku düzeni ve iştahına dikkat edin. Eskisi gibi değilse ondan şüphelenin” diyor.