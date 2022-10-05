Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener istek parçayı bilmediği için vahşice öldürülmüştü. Bugün olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı, müzisyen Onur Şener’in kız arkadaşı şüphelileri teşhis etti. 2 Ekim gecesi Ankara Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanında solist olarak sahne alan Onur Şener, istek şarkı yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp’in darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener’in kız arkadaşı Pelin T., zanlıların ikisini sorgu odasında, birini de fotoğrafından teşhis etti.

İstek parça yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti ortaya çıktı! Ankara’da bir eğlence mekanında dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani istedikleri şarkıyı söylemediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’e cam şişelerde saldırdı. Kırılan cam şişeler müzisyenin boynuna saplanırken, Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşi cinayetin ardından Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler gündem oldu.

Ankara’daki ‘istek şarkı’ cinayetinde yeni gelişme! Onur Şener’in arkadaşı dehşet anları anlattı… Ankara’da kendisinden istekte bulunan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener’in arkadaşı dehşete düşüren o anları anlattı.