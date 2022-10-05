Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki özel bir hastanede sağlık çalışanlarının konuşamayan yaşlı bir kadın hastanın yüzüne para atarak dalga geçtikleri görüntüler şoke ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Görüntülerde sağlık çalışanı olduğu iddia edilen iki şahsın konuşma güçlüğü çeken yaşlı kadın hastanın yüzüne kağıt para atarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Konu ile ilgili hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişler, söz konusu hastanede denetim yaptı.

"FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTUR"

Sağlık Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin özel hastanedeki incelemelerinin ardından olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez” dedi.