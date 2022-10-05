Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan araba takla attı, araçtan fırlayan 3 kişi canından oldu. Feci kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Belen mevkiinde gerçekleşti. Kazada, Dursun Canpolat idaresindek otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak taklalar atarak şarampole uçtu.

ARAÇTAN FIRLAYAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Takla atan araçta bulunan sürücü Dursun Canpolat, İpek Canpolat ve Ayşe Esen araçtan fırladı. Olayı görenler durumu 112’ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında 3 kişinin de öldüğünü tespit etti. Kazada ölenlerin alıç toplamak için kırsala çıktıkları tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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