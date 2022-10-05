Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde acı bir kaza yaşandı. Civarda oturan Ayşe Akkol (64) alışveriş yapmak üzere evinin karşısında bulunan markete gitti. Kadın, alışverişini yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu. Yaya geçidinden yürüdüğü sırada Eyüp B. kontrolündeki motosiklet çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Akkol ağır yaralandı. Motosiklet ise 150 metre sonra durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırdı. Şahsın ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, acı haberi alan merhumenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kadının ailesini komşular teselli etmeye çalıştı. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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