Türkiye Gazetesi

Gün geçmiyor ki yeni bir kadına şiddet vakası yaşanmasın... Bu kez adres Ankara... Bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. Kadın ise aldığı darbeler sonucunda bayıldı. Kadını yine erkek arkadaşı kaldırmaya çalıştı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polisin soruşturma başlatması bekleniyor.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Olay, 07.05.2022 tarihinde Ankara’da meydana geldi. İddialara göre, E.G. (24), henüz bilinmeyen bir sebepten kız arkadaşı A.D., ile yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra ise iterek ve savurarak kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.’yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü.

ANBEAN KAMERADA

O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında kadına şiddet: Önce kafa attı, sonra yumrukladı Küçükçekmece’de bir kişi kaldırımda birlikte oturduğu kadınla tartışmaya başladı. Tartıştığı kadına sokak ortasında önce kafa attı sonra yumrukladı. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

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