Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Yılın son kandili olan mübarek Mevlid Kandili 7 Ekim günü idrak edilecek. Peygamber Efendimizin doğduğu güne denk gelen Mevlid Kandili’ni ibadetlerle geçirecek Müslümanlar oruç tutmanın önemini araştırıyor. Kandili günü oruç tutmanın fazileti bulunuyor.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU NİYETİ

Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilebilir.

MEVLİD KANDİLİ ORUCU ÖNEMİ

Resulullah dünyaya gelince, amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, (Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmişti. (Ona süt vermek şartıyla, seni azat ettim) demişti. Bunun için, Ebu Leheb’in, her mevlid gecesinde, azabı biraz hafifler. Mevlid gecesi sevinen, o geceye kıymet veren müminler pek çok sevab kazanır. Hâfız Muhammed ibni Cezeri Şafii diyor ki: (Ebu Leheb’e rüyada hali sorulduğunda, çok azap çekiyorum. Ancak, Resulullahın dünyaya gelişini müjdeleyen cariyemi sevincimden azat ettiğim için, her yıl, Rebiul-evvel ayının 12. geceleri, azabım hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun doğduğu gece sevinir, malını uygun yerlere dağıtır, ziyafet verir, böylece, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar. (M. Nasihat)

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mübarek Mevlid Kandili orucu kaç gün? Mevlid orucu nasıl tutulur? İslam alimlerine göre Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gecedir. 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunun cevabını araştırıyor. İbadet edenlerin çokça sevap kazanacağı günlerden olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. İslam alimleri bu geceye çok önem vermektedir. Peki; Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?

Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid (Mevlit) Kandili tarihi kaçında? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün Mevlid Kandili mi sorusunun cevabı merak araştırılıyor. Kadir Gecesi’nden sonraki en kıymeti gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili’nde dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. İşte, dini günler takvimine göre 2022 Mevlid Kandili ne zaman sorusunun cevabı...