Türkiye Gazetesi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

"HAZRETİ MUHAMMED İMAN EDENLER İÇİN EN İYİ ÖRNEKTİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Hazreti Muhammed'in doğumunun bütün insanlık için rahmet olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in doğumundan önce dünyada haksızlık, adaletsizlik ve zulüm olduğunu belirten Kapukaya, "İnsanlar adeta bu zulüm düzeninden bıkmışlardı. Aynı zamanda manevi anlamda da bir zulüm söz konusuydu." dedi.

İnsanların bir kurtarıcı beklediğini anımsatan Kapukaya, Hazreti Muhammed'in dünyaya geleceği bilgisinin Hazreti İsa tarafından da verildiğini ifade etti.

Hazreti Muhammed'in aldığı vahiyle insanların hayatını değiştirdiğini vurgulayan Kapukaya, Allah'ın Hazreti Peygamberi bir şahit ve müjdeleyici olarak gönderdiğini dile getirdi.

Mevlit Kandili'nde oruç tutulabileceğini dile getiren Kapukaya, "Bu sene cuma gününü cumartesiye bağlayan gece kandil gecesi olduğu için oruç tutmak isteyenler o gece Mevlit Kandili'ni idrak ettikten sonra cumartesi gününü oruçla geçirmeleri gerekir. Sadece cuma gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Yani kandil için oruç tutanların cuma günü değil, cumartesi oruç tutmaları gerekir." bilgisini verdi.

Mevlit Kandili'ni idrak ederken Hazreti Muhammed'in rehber ve yolu aydınlatan bir kandil olduğu bilincinde hareket etmek gerektiğinin altını çizen Kapukaya, "Hazreti Muhammed, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en iyi örnektir. Peygamber Efendimizi örnek alma noktasında kandil gecesinde yeniden tefekkür etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili’nde oruç tutarak bu mübarek günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili orucu hakkında araştırma yapıyor. Mübarek Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 günü idrak edilecek. Mevlid Kandili’nde ibadetlerinden olan Mevlid Kandili orucu hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mübarek Mevlid Kandili orucu kaç gün? Mevlid orucu nasıl tutulur? İslam alimlerine göre Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gecedir. 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunun cevabını araştırıyor. İbadet edenlerin çokça sevap kazanacağı günlerden olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. İslam alimleri bu geceye çok önem vermektedir. Peki; Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?

Bugün kandil mi? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid (Mevlit) Kandili tarihi kaçında? 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün Mevlid Kandili mi sorusunun cevabı merak araştırılıyor. Kadir Gecesi’nden sonraki en kıymeti gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili’nde dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. İşte, dini günler takvimine göre 2022 Mevlid Kandili ne zaman sorusunun cevabı...