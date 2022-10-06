Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili ibadetleri! Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Mübarek Mevlid Kandili tüm fazileti ve anlamıyla idrak edilmeye başlandı. 2022 yılında 7 Ekim tarihine denk gelen kandil günü ibadetlerle geçirilecek. Müslümanlar Mevlid Kandili gününde dualar edecek ve namazlar kılacak. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur.

Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece, Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp, okurlar, anlatırlardı. Bütün Müslümanlar da, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak kutlamakta, her yerde mevlid kasideleri okunarak Resulullah efendimiz hatırlatılmaktadır. Erbil sultanı Ebû Sa'îd Muzaffer-üd-dîn Kükbûrî bin Zeyneddîn Alî, mevlid gecelerinde şenlikler yapar, ikram ve ihsanlarda bulunurdu.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi.

Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûkların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. Resulullahı övmek, anmak lazım geldiğine delil olarak, Ahzab suresinin (Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi?

İslam âlimleri buyuruyor ki:

Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. (İbni Battal maliki)

Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır. Fakat, bunlara çalgı gibi haram karıştırmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)

MEVLİD GECESİ İBADETLERİ

Resulullah efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisidir.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili’nde oruç tutarak bu mübarek günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili orucu hakkında araştırma yapıyor. Mübarek Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 günü idrak edilecek. Mevlid Kandili’nde ibadetlerinden olan Mevlid Kandili orucu hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mübarek Mevlid Kandili orucu kaç gün? Mevlid orucu nasıl tutulur? İslam alimlerine göre Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gecedir. 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunun cevabını araştırıyor. İbadet edenlerin çokça sevap kazanacağı günlerden olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. İslam alimleri bu geceye çok önem vermektedir. Peki; Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?