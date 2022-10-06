Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane İstasyonu’nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Simay Taşabat ölümden kıl payı kurtuldu. Ölümden saniyelerle kurtulan genç kız tramvayın hafif şekilde çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız kazayı büyük yaralara almadan atlattı. Kazanın şokuyla vatman Yasemin Danışmaz da tramvaydan indi. 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz genç kızın yanına koştu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğunu gören vatman kıza sarılarak onu teselli etti. Kulaklık takılı olan genç kızın yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAZA SONRASI YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sonrası olayın yaşandığı istasyonda Simay Taşabat ve vatman Yasemin Danışmaz bir araya geldi. Olayı anlatan Vatman Yasemin Danışmaz, “Olay sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Hat 1 yönünde Baruthane İstasyonu’na yaklaşırken yaya geçidinde normal frenlememi yaptım. Bayan arkadaşımız sağ ve sol yönüne bakmadan geçiyordu. Kulaklıkları takılıydı. Beni hiçbir şekilde duymadı. Ben frenleme yaparak tüm sesli uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen beni duymayınca acil fren uyguladım. Bu acil fren, sert frendir. Bu frenle onun daha fazla yaralanmasını engellemiş oldum. Hafif bir temas oldu. İkimize de geçmiş olsun” dedi.

KAZAYA RAMAK KALMIŞTI

Gençlere uyarılarda bulunan Yasemin Danışmaz, “Benim de üniversiteye giden aynı Simay gibi bir kızım var. Yaşanan kaza sonrası yanına giderek ona sarıldım. 'Geçmiş olsun, beni duymadın mı?' dedim. Hem onu teselli ettim hem de kendimi teselli ettim. Sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce çok sevindim. Biz her gün hat üzerindeyiz. Her gün 3 saat tramvay sürüyoruz. Aslında kazaya ramak kalan anlar sürekli oluyor. Bu şekilde kazalarımız çok nadir oluyor. Benim gençlere temennim şudur: Karayolundan karşıdan karşıya geçerken sağımıza, solumuza bakıyorsak tramvaydan indiğimizde yaya geçitlerinde de aynı şekilde bakalım” diye konuştu.

"TRAMVAY BANA DİREKT ÇARPTI"

Simay Taşabat ise "Sabah uyku sersemi bir şekilde yolda yürürken, kulaklık da takılı bir şekilde etrafımdan herhangi bir ses duymuyorum. Güvenlik görevlisi bana bağırmış ama ben tam olarak fark etmediğim için anlık olarak soluma baktım ve tramvay bana direkt çarptı. Tramvayın çarpmasıyla ileriye doğru savruldum ama olduğum yerden hemen kalktım. Tramvayı kullanan vatman abla direkt yanıma gelip bana sarıldı. Oradan ayrılabilirdi ama yanıma gelmesi beni çok mutlu etti. Güvenlik ve çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Herhangi bir şey olabilme ihtimaline karşı çağırdılar ancak bir problemim çıkmadı. Sonrasında tramvayı kullanan ablanın herhangi bir suçu olmadığı yönünde tutulan dilekçeye imza attım. Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum” şeklinde konuştu.

Sultangazi'de korkunç kaza! Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, tramvayın altında kaldı Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.