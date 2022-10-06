Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili okunacak dualar hangileri? Mevlid Kandili duası okumak isteyenler bu mübarek günde araştırma yapıyor. Peygamber Efendimiz doğduğu için bu günü sevaplarla dolu geçirmek isteyen Müslümanlar Mevlid Kandili’nde dualar edecek, namazlar kılacak, tesbih ve zikirler çekecek. Peki; Mevlid Kandili duaları nelerdir? Mevlid Kandili okunacak dualar hangileri?

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandili’nde Kur’an-ı kerim okunabilir, tesbih çekilebilir, hayır hasenat yapılabilir, oruç tutulabilir. Bu işler, Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili, Peygamber efendimizin doğum günüdür. Resulullah’ı övmek ibadettir. Onu övücü yazılar ve kasideler okumak sevab olur.

Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Resulullah efendimize dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

Resulullah efendimize en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ | Mevlid gecesi yapılabilecek ibadetler hangileri? Duaları, tesbihleri... Mevlid gecesi yapılabilecek ibadetler hangileri? Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili duaları ve tesbihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mübarek Mevlid Kandili 7 Ekim günü idrak edilecek. Kadir gecesinden sonraki en hayırlı gecelerden olduğu söylenen Mevlid gecesini ibadetlerle dolu dolu geçirmek isteyenler neler yapabileceklerini öğrenmek istiyor. İşte, Mevlid Kandili ibadetleri…

Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili’nde oruç tutarak bu mübarek günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili orucu hakkında araştırma yapıyor. Mübarek Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 günü idrak edilecek. Mevlid Kandili’nde ibadetlerinden olan Mevlid Kandili orucu hakkında detaylı bilgiler haberimizde!