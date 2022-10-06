Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Oltu ilçesi Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında insan cesedi bulundu. Balçık içinde olan insan iskelet şehri alarma geçirdi. Tarihin habercisi olabileceği söylenen iskeletin çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor.

BAŞKA BİR MEDENİYETİN KALINTISI OLABİLİR

İskeletin incelenip, hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor. Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtiliyor.

Antik kentte heyecanlandıran keşif: Çömleğin içinde bebek iskeleti bulundu Mersin’de bulunan antik kentte heyecanlandıran bir keşif yaşandı. Sütunlu cadde beklerken 4 bireyin iskeleti ile karşılaşan arkeologlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bireylerden bebek olanın bir çömleğin içinde defnedilmiş olması tüm ekibi heyecanlandırdı.