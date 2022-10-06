Türkiye Gazetesi

Sarıyer'e bağlı Ayazağa'da yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. Bir öğrenci kaldığı yurdun terasına çıktı ve henüz bilinmeyen bir neden dolayı aşağı düşünce korkunç olay gerçekleşti. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi.

CESET KORKULUKLARDAN ÇIKARILAMAYINCA DEMİR KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu.

Demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetti.

SAĞLIK GÖREVLİSİ FENALAŞTI, ÖĞRENCİLER YURTTAN AYRILDI

Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Olayı duyan bir vatandaş, ‘’Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. ’Bu ne?’ diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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