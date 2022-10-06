Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesinde bağlı Armutalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda sabah işe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden dengesini kaybederek yolda düştü.Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANIYORDU

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve bir otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şaka ölümle bitti! Karnına cam parçası saplanan genç hayatını kaybetti Tekirdağ'da bir markette alışveriş yapan genç arkadaşlarıyla şakalaşırken kapıya çarptı. Cam kapı tuzla buz olurken, cam kırıkları talihsiz gencin vücuduna saplandı. Olay yerinde fenalaşan genç, hastaneye hayatını kaybetti.