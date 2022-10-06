Türkiye Gazetesi

En basit çelik termos bile içten dışa paslanmaz çelikten ve alüminyumdan elde edildiği için dayanıklıdırlar, kokuyu hapsetmezler ve plastik termoslarla kıyasla çok daha sağlıklıdırlar. Eğer siz de bir çelik termos edinmeyi planlıyorsanız, satın alma öncesinde merak ettiğiniz tüm detaylara çelik termosları A'dan Z'ye ele aldığımız bu yazımızda ulaşabilir ve nihai kararınızı verebilirsiniz.

Çelik Termos Nedir?

Çelik termoslar, en temel haliyle içerisinde çift duvarlı bir konteyner barındıran şişeler olarak tanımlanabilir. Her iki duvar arasındaki hava, termosun üretimi sırasında boşaltıldığı için ortaya bir vakumlama ortamı çıkar. Sıvıları sıcak tutması için içerisinde herhangi bir ısıtma elementi barındırmak yerine çelik termoslar, ısının kaybolmasına engel olarak bunu başarır.

Çelik Termosların Çalışma Mantığı Nedir?

Çelik termosların çalışma prensibinin arkasında çift duvarlı paslanmaz çelik malzeme yatar. Konteynerin iskeleti, çift duvarlı ve vakumlu bir termostan oluşur ve her bir tarafı yüzde yüz paslanmaz çeliktir. Başka bir deyişle bu malzeme bütününde çatlayabilecek herhangi bir cam ya da esneyebilecek herhangi bir plastik bulunmaz. Çelik bir termosun çalışma mantığı aslında tıpkı bir radyatör ya da kalorifer gibi ısı oluşturmasından değil, ısının kaybolmasına izin vermemesinden ibarettir. İçerisindeki sıvıya bir nevi yalıtım oluşturan çelik termoslar, iki duvar arasında oluşan vakum etkisinden de güç alarak, üretildiği paslanmaz çeliğin kalitesine de bağlı olacak şekilde içerisindeki sıvıyı belki 24 saate kadar sıcak tutabilir. Etkileyici, değil mi?

Çelik Termos Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Paslanmaz çelik, BPA içerebilen plastikten daha sağlıklıdır.

Çelik termoslar geri dönüştürülebilir ve daha çevre dostudur.

İçerisinde kolay kolay bakteri oluşumuna ya da mikrop üremesine izin vermez.

Uzun vadede bakıldığında daha yüksek maliyet avantajı sağlar; plastik ya da başka malzemeden elde edilen termosların belirli (ve çoğunlukla kısa) ömürleri olmasının aksine kaliteli paslanmaz çelikten imal edilen bir çelik termosu ömür boyu kullanmak ve kendisinden her kullanımda aynı randımanı elde etmek mümkündür.

Her ne kadar markadan markaya göre değişkenlik gösterse de çoğu paslanmaz çelik termos, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğine sahiptir.

Paslanmaz çelik üretiminde daha az kaynak kullanılır ve imalatları daha az enerji gerektirir.

İçeceklerinizin tamamı paslanmaz çelik termoslarda size daha lezzetli gelecektir. Bunun sebebi, çeliğin kokuları ve tatları hapsetmemesi, dolayısıyla da yüzeyinde eski içeceklerinize dair hiçbir kalıntı ya da iz bırakmamasıdır.

Üstün yalıtım özellikleri sayesinde içeceklerinizi çok daha uzun süreler sıcak ya da soğuk tutarlar.

Paslanmaz çelik, mutfak gereçleri arasında temizlenmesi en kolay malzemelerden bir tanesidir, dolayısıyla çelik termosların temizliği de cam, plastik ya da diğer termos çeşitlerine göre daha kolay ve pratiktir.

Uzun ömürlü ve dayanıklıdır; çarpma, düşme ve benzeri darbelerde kolay kolay hasar almazlar.

Çelik Termos Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Sıvı tüketim alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak sizi tatmin edecek boyutta bir çelik termosa yönelin.

Çelik termosunuzu satın almadan önce mutlaka sahip olduğu sertifikalara ve ürün özelliklerine dikkat edin. En kaliteli çelik termoslar, 304 paslanmaz çelik gövde ve 304 paslanmaz çelik kapaktan imal edilen termoslardır.

Kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak hareket halinde olduğunuz zamanlar için termosun ağız kısmında tutacak olan modellere yönelin.

Uzun yola çıkmadan önce kaliteli bir termos sahibi olmak istiyorsanız, beğendiğiniz termosu satın almadan önce içerisindeki sıvıyı kaç saat soğuk ve kaç saat sıcak tutabildiğini mutlaka öğrenin.

En az 2 yıl garantisi olan ürünleri tercih edin.

Seçiminizi ağırlıklı olarak tükettiğiniz içeceklere göre yapın. Örneğin portakal suyu ya da gazlı içecekler gibi asitli sıvı tüketiminiz yoğunluktaysa, çelik termos yerine plastik ya da cam termos kullanmalısınız; çünkü bu tarz içeceklerin içerisinde yer alan asit alüminyum yüzeylere nüfuz edebilir.