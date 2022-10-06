Türkiye Gazetesi

İzmir'de kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldürüp kaçan baba kısa sürede yakalandı. Korkunç cinayet Konak ilçesine bağlı Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı.

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OĞLUNU VURDUKTAN SONRA EVDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNE DE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanığı anne de ifade işlemi için karakola götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Y.C'yi Konak ilçesinde yakaladı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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