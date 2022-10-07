Türkiye Gazetesi

Son dakika: İstanbul ve Ankara dahil birçok kent için 'sarı kodlu' uyarı verildi, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (7 Ekim 2022) dahil olmak üzere önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Buna göre; bugün Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması beklenen sağanaklar yarın yurt geneline yayılacak. Sıcaklıklar ise Ekim ayıyla birlikte düşüşe geçmişti, mevsim normallerinin altına inecek. Sağanak ile birlikte fırtına da etkili olacak.

7 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşecek, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

19 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 il için 'sarı kodlu uyarı' yayınladı.

İşte sarı kodlu uyarı yapılan şehirler: Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

7 Ekim - 11 Ekim 2022 hava durumu tahmin haritası

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, havada 'potansiyel tehlike' durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

"İSTANBUL'DA YAĞIŞ YEREL OLARAK GÖRÜLECEK"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün yağışlar öğlen Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde de yağış var. Rüzgar Marmara ile Kuzey Ege de kuvvetli" paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün ve yarın yağış var ama etkili değil. Yağış yerel olarak görünecek. Rüzgar Kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. Sıcaklık 22 derece" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ile yarın Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, İç Ege'nin güneyinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.