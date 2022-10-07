Türkiye Gazetesi

Gece vakti boş tarlada silahla vurulan şahıs genellikle filmlerde olduğu gibi yaralı halde sürünerek yola çıktı ve onu görenler yardımına koştu. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kargakeçeç Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.A., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boş bir tarlada tabancayla vuruldu.

Kasığından yaralanan A.A., polis aracının tepe lambasını görmesi üzerine tarla içerisinden 100 metre sürünerek yola çıktı.

Adana’da boş bir tarlada tabancayla kasığından vurulan kişi ağır yaralandı. Fotoğraf-İHA

DURUMU AĞIR

Polislerin yaralıyı fark etmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.A’yı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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