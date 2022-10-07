Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de ambulans hırsızı polise zorlu anlar yaşattı. 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçıran kişi 10 kilometre uzaklaşabildi. 3 araca da çarpan şahıs yakalandıktan sonra işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

İÇİNDE HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ DE VARDI

Gülşehir’den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.

3 ARACA ÇARPTI

Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu.

HASTA BAŞKA BİR AMBULANS İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı. Yasin Y., “Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı” dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü.

Kaçırılan ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü

Ambulansı kaçıran kişinin çarptığı araç çekiciyle götürülürken...

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