Türkiye Gazetesi

Binbir türlü hayali kurulan düğünde ikram edilen yemekler az kalsın herkesin sonu oluyordu. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Akgüney ve Doğanören köylerinde düzenlenen düğüne çok sayıda kişi katıldı. Halaylar, oyunlar derken yemek faslı geldi ve yemekler dağıtıldı. Davetliler afiyetle dağıtılan yemekleri yedi.

Bir süre sonra çok sayıda kişi mide bulantısı hatta kusma yaşadı.

13'Ü ÇOCUK 31 KİŞİ HASTANELİK OLDU

13’ü çocuk 31 kişinin fenalaşması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle düğün yemeği yiyen 31 kişinin tedavilerine başlandı.

DÜĞÜNDEN EVE DÖNEMK İSTEDİLER AMA YOLDA FENALAŞTILAR

200 kişinin katıldığı düğünde yemekten zehirlenenlerin ardından il dışından gelen bazı davetlilerin ise yola çıktıkları vakitte yolda fenalaştıkları ve hastaneye gittikleri öğrenildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Öte yandan düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen davetlilerden halen İnebolu Devlet Hastanesine müracaat edenlerin olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu. Fotoğraf-İHA

DAMADIN DURUMU AĞIR

Ayrıca damat Mehmet Akgün de tavuklu pilavdan yedikten sonra fenalaşması üzerine İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan damat Mehmet Akgün’ün durumunun ciddiyetini koruması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

Gelin Gaye Demirtaş’ın babası Erdoğan Demirtaş ise, “Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilav dokunmuş gibi bir durum var ortada. Pilavda tavuk vardı, o dokunmuş sanırım. Düğünde en az 200-250 kişi vardı, hepsi de yemekten yediler. Damadın durumu biraz daha ağır” diye konuştu.

Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen davetli, “Köyümüzde düğün vardı. Düğünde tavuk ile pilav yedik. Ondan sonra midemiz bulandı ve istifra ettik. Şu anda biraz iyiyim, düğün bir hayli kalabalıktı. 200’den fazla kişi vardı. Civar köylerden gelen çok sayıda kişi vardı. Hepsi bir köyde birleşti” dedi.

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