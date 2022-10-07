Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Çatalca ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi’nde ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı. Eliyle çıkaramayınca arabasındaki çekici alıp kazmaya başlayan Güneri, çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildi. Top mermisini bulan İskender Güneri, “Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya. Yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım, elimle çıkarmaya çalıştım. Çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye getirip imha ettiler” dedi.

Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde toprağa gömülü bulunan top mermisinin imha edildiği anlar kameraya yansıdı.