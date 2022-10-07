Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, kahve zinciri Starbucks kahve fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yapmıştı. Zamlı fiyat listelerine göre popüler kahvelerden latte 49 liraya yükselmişti. Peki; Starbucks zam geldi mi? Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?
STARBUCKS KAHVE FİYATLARI
Paylaşılan zamlı kahve fiyatları şu şekildeydi:
Filtre kahve: 37 TL
Türk Kahvesi: 36 TL
Americano: 44 TL
Latte: 49 TL
Cappuccino: 49 TL
Caramel Macchiato: 63 TL
Mocha: 66 TL
White Chocolate Mocha: 68 TL
STARBUCKS ZAM GELDİ Mİ?
Starbucks ürünlerine zam geldi şeklinde paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listelerinin havaalanı şubeleri için geçerli olduğu belirtildi.