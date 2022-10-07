Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, kahve zinciri Starbucks kahve fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam yapmıştı. Zamlı fiyat listelerine göre popüler kahvelerden latte 49 liraya yükselmişti. Peki; Starbucks zam geldi mi? Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

Paylaşılan zamlı kahve fiyatları şu şekildeydi:

Filtre kahve: 37 TL

Türk Kahvesi: 36 TL

Americano: 44 TL

Latte: 49 TL

Cappuccino: 49 TL

Caramel Macchiato: 63 TL

Mocha: 66 TL

White Chocolate Mocha: 68 TL

STARBUCKS ZAM GELDİ Mİ?

Starbucks ürünlerine zam geldi şeklinde paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listelerinin havaalanı şubeleri için geçerli olduğu belirtildi.