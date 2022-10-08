Türkiye Gazetesi

Tacihan YONGACI

Bir evi dekore etmek başlı başına zor bir süreçtir. Hepimiz hayat alanlarımızı kendi zevklerimiz doğrultusunda şekillendirmek isteriz. Maalesef mağazada görüp bayılarak satın aldığımız bir koltuk takımı ya da halı eve getirdiğimizde bizi mutlu etmeyebilir. Dekorasyonda kusursuz bir eve ulaşmak istiyorsak, detayları ve püf noktaları görmezden gelmememiz gerekiyor. Bu haftaki yazımda en çok yapılan dekorasyon hatalarını bir araya getirdim.

Aynı renk mobilyalardan kaçının: Ev dekorasyonunda en sık yapılan hataların başında; aynı renk ve desen mobilyalar alarak takım hâline getirmek geliyor. Aynı renklerin yanı sıra farklı bir renk ve dokuda mobilyalar tercih edebilirsiniz.

Dağınıklığa son verin: Salon bir evin en önemli bölümleri arasında ye alıyor. Salonda bazen aksesuarlar öyle abartılır ki göz yoran kalabalık bir ortam oluşabiliyor. Salonunuza derli toplu bir görünüm kazandırmak için eşya ve aksesuarlarda sadeliğe gidebilirsiniz. Öte yandan neyi nereye yerleştireceğinizi doğru planlayarak ilerlemelisiniz.

Duvarlarınızı yenileyin: Eve yeni eşya alırken, atlanılan konulardan biri de duvarları yenilememek. Hangi eşyayı alırsanız alın, evinizin duvar rengi yıpranmışsa yeniliğe ulaşamazsınız. Bunun için duvar kâğıdı ya da koltuk takımızla uyumlu bir duvar rengi seçebilirsiniz.

Fazla eşya kullanmayın: Eviniz küçükse fazla eşya kullanmamaya özen gösterin. Küçük odalarda büyük eşya kullanıldığında ortaya orantısız ve ölçüsüz bir alan çıkar. Göz yoran ve alanınızı kısıtlayan eşyaları elden çıkarın.

Perde seçimine dikkat edin: Perde, bir odanın olmazsa olmazlarındandır. Bu sebeple odanızın stiline ve pencerenizin boyutuna uygun bir perdeyle, evinizin bütün havasını değiştirebilirsiniz.

Tavan dekorasyonu ile evinize hava katın Evinizin tavanlarını dekorasyona dâhil etmek belki de en son akla gelecek detaydır. Ancak son dönemde popülerliği fazlasıyla artmaya başladı. Üstelik evinize hiç düşünmediğiniz kadar farklı bir hava katıyor. Bu hafta ‘Tavanınızı nasıl dekore edebilirsiniz?’ sorusunu örneklerle cevaplamak istedik...

Dekorasyonda doğru renk paleti şart Evinizin en çok vakit geçirdiğiniz oturma odasında dengelenmiş bir görünüm arzuluyor ve hemen her şeyin bir ahenk içinde olmasını istiyorsanız birbiriyle uyumlu renk tonlarını keşfe çıkmalısınız.