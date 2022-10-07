Türkiye Gazetesi

Kan donduran olayda küçücük bebek acımasızca öldürüldü. Olay Gaziantep2in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi.

ANNENİN PİSKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİASI

Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu. Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay! Perdeyi düzeltirken katliama neden olmuş... Gaziantep'te 2 İHA muhabirinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan kadının ifadesi ortaya çıktı. Kazada 2 oğlunu kaybeden acılı kadın, ihmallerin İstanbul'dayken baş gösterdiğini ancak asıl problemlerin Gaziantep’te verilen molada yaşanan şoför değişimi ile başladığını söyledi. Acılı anne Gülten Erpek, kaza öncesinde şoförün direksiyonu tek elle tuttuğunu ve yan camda bulunan perdeyi düzeltmek isterken kaza yaptığını belirtti.

Gaziantep'te acı olay! Okuldan dönen 6 yaşındaki çocuğun feci şekilde can verdi Gaziantep’te okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuk evinin sokağında ilerlerken aniden hızla gelen otomobilin altında kaldı ve feci şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te doktor dehşeti anbean kamerada: Bir kuzenini öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı Gaziantep’te bir doktorun 3 kuzenine yaşattığı dehşet anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren doktor, 2 kuzenini de yaraladı. Akrabalar arasında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi.