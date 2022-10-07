Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretime devam eden Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda, teneffüse çıkan öğrenciler ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdı. Kovadan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 ekibiyle öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.

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