Türkiye Gazetesi

Mustafa bebek katili kimdir, bulundu mu? 2 aylık bebek ölü bulundu! Gaziantep Mustafa bebek olayı nedir? Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda, iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde ölü bulunurken, annesi ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken baba ayakta durmakta güçlük çekti. Peki; Mustafa bebek katili kimdir, bulundu mu?

MUSTAFA BEBEK CİNAYETİ OLAYI NEDİR?

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Ş. (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Ş.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, annenin ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

MUSTAFA BEBEK KATİLİ BULUNDU MU?

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçaklanmış şekilde bulundu Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Annesi ise vahşice öldürülen bebeğin yanında baygın bulundu. Acı haberi alan baba göz yaşlarına boğuldu ve ayakta durmakta güçlük çekti.