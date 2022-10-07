Türkiye Gazetesi

İzmir ve Aydın'da tefecilik yaptığı belirlenen 12 kişiye önceki gün güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken adreslerinde çok sayıda dolu-boş senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, borçluların listelendiği klasörler, ajandalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

150 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

Çete üyelerinin yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği, yüksek faizle senet imzalattığı ve toplamda 8 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şüphelilerin, otobüs duraklarına, elektrik direklerine, trafolara afiş asarak veya sosyal medya üzerinden maddi açıdan zor durumda olan kişilere ulaştığı öğrenildi. Özellikle emeklileri ağlarına düşüren tefecilerin, bir mağdura 2 bin TL karşılığında 90 bin liralık senet imzalattığı ortaya çıktı. Bir kişiye ise 25 bin lira verip 500 bin lira aldıkları tespit edildi. Borç alanlardan bazılarının yıllardır emekli maaşına dokunamadığı, bütün parayı tefecilere verdiği aktarıldı.