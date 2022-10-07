Samsun'da yaşayan Soner E., internette alışveriş sitesinde televizyon satan bir kişinin ilanını görünce söz konusu televizyonu almak için anlaştı.
İlanı veren Cem U.'ya 2 bin 250 lira para göndermesine rağmen televizyonun kendisine gönderilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Soner E. şikayette bulundu.
Cem U. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı.
3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Cem U.'yu dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
'Öne çekeceğiz' deyip kandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili önemli 'dolandırıcılık' uyarısı! Sosyal konut projesinde kuralarda öncelik sağlayacaklarını belirterek para talep eden dolandırıcılar türedi. Milyonlarca vatandaşı uyaran TOKİ, söz konusu durumla karşılaşıldığında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.
Yargıtay ucuz ilana 'Nitelikli dolandırıcılık' dedi Yargıtay 15. Ceza Dairesi, internet ortamında ederinden ucuz satılık televizyon ilanı vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, bu tür olaylara karışanların 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanması gerektiğinin altını çizdi.
Sivas'ta 'pes' dedirten dolandırıcılık: Çağrı merkezi kurup tek tek aradılar... Sivas'ta kurdukları çağrı merkezinden vatandaşları arayarak, bahis sitelerine borçlandıkları iddiasıyla para isteyen dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.