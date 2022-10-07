Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir dairede yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri 17 yaşındaki bir kızın cesedini buldu. Durumu şüpheli bulan polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay, İlçeye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

DAİRENİN BİR ODASI YANGI, ORDAN DA CESET ÇIKTI

Dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı. Hayatını kaybeden genç kızın yangın sırasında evde yalnız olduğu iddia edildi. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. Genç kızın asıl ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

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