Türkiye Gazetesi

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da feci bir kaza yaşandı. İlçeye tatile gelen Rus uyruklu Maksim Kuzin (33) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından kalkış yapan turist kısa süre sonra düştü. Rus pilotun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

CESEDİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, Rus vatandaşı olduğu belirlenen adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge kayalık ve sarp olduğu için Aydın Filo Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle taşınan Kuzin'in cansız bedeni ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Kazayla ilgili soruşturma devamı ediyor.

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