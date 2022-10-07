Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı! Aile içerisinde sorun yaşadıkları öğrenilen kayınpeder, namaz kılan damadına kurşun yağdırdı. Olay, ilçeye bağlı Alatosun köyünde meydana geldi.

NAMAZDAYKEN KAFASINA SIKTI

Aile içerisinde sorunlar yaşadığı ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı. Olayın ardından yaralanan adam Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

Erzurum’da damat dehşeti: 2 yaralı Erzurum’un Horasan ilçesinde damat dehşeti yaşandı. Eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan damat, kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakladı.

Yabancı Damat’ın Eftelya’sı son hali ile şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Bir döneme damga vuran dizi Yabancı Damat’ta Eftelya karakterine hayat veren Tülin Oral, son hali ile şaşırttı. Son olarak TRT'nin hazırladığı Mevlana dizisinde adı geçen isim Oral’ı görenler ‘Yıllara meydan okuyor’ tarzında yorumlar yaptı.