Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika uyarısı yaptı, 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava nasıl olacak sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporla belli oldu. Yurt genelinde birçok kent için sağanak ve ani sel baskını konusunda uyarı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yağışların pazartesi günü azalacağını ve yavaş yavaş ülkeyi terk edeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu tahminleri...

8 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Bilecik, Bingöl, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli ve Bayburt için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

"YAĞIŞ ALANI PAZARTESİ AZALACAK VE ÜLKEYİ TERK EDECEK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün ülkede Doğu Anadolu'nun doğusu, GAB'ın batısı, Trakya ve Kıyı Ege dışında yağış var. Yağışlar Kastamonu, Kocaeli, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde ortalamanın altına inecek. Doğu Anadolu'da güney yönlerden rüzgar kuvvetli esecek. Yağış alanı pazartesi azalacak ve ülkeyi terk edecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün hava öğlen saatleri ve sonrası Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 23 C. Bu sıcaklıkta önümüzdeki 3-4 gün düşüş görünmüyor. Yarın Pazardan sonra da yağış da görünmüyor" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 28

Meteoroloji'den 6 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu sağanak uyarısı Meteoroloji 19 kent için sağanak alarmı verdi. Sağanak yağışın bazı bölgelerde bu akşam başlayıp yarın şiddetini artırması beklenirken, sel ve taşkın uyarısı yapıldı.