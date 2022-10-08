Türkiye Gazetesi

İzmir'den gelen İstanbul'a otogara gelen kadının ölümü tüm yolcuları feci şekilde sarstı. Sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda yaşanan korkunç kaza ile ekipler otogara geldi. İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

İzmir'den İstanbul'a gelen kadın saatlerce yolculuk yaptığı otobüsün altında can verdi. Fotoğraf-İHA

MANEVRA YAPARKEN KADINA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti İstanbul'da eriyen karlarla beraber baraj seviyeleri yükseldi ancak derelerden gelen çamurlu su nedeniyle Alibeyköy Barajı'nın rengi kahverengiye döndü.

Alibeyköy Barajı'ndan numune alındı: Balık ölümleri inceleniyor Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerinin araştırılması için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı İnşaat çalışmasına 2016 yılında başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı törenle açıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.